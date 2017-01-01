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Граффити с изображением российских болельщиков появилось в Москве

Автор:
denis947
Дата публикации:
15:29
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На юго-востоке Москвы на Окской улице появилось граффити с изображением российских болельщиков.

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