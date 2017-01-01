Граффити с изображением российских болельщиков появилось в Москве
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 15:29
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- 3
На юго-востоке Москвы на Окской улице появилось граффити с изображением российских болельщиков.
- 3
На юго-востоке Москвы на Окской улице появилось граффити с изображением российских болельщиков.
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