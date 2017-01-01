Английские болельщики ликуют на Никольской улице в Москве
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 21:08
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- 14
Английские болельщики ликовали на Никольской улице перед матчем Колумбия-Англия. Звучали кричалки, песни и летал в зрителей самолётик.
- 14
Английские болельщики ликовали на Никольской улице перед матчем Колумбия-Англия. Звучали кричалки, песни и летал в зрителей самолётик.
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