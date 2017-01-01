Английские болельщики ликуют на Никольской улице в Москве

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 21:08

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Английские болельщики ликовали на Никольской улице перед матчем Колумбия-Англия. Звучали кричалки, песни и летал в зрителей самолётик.