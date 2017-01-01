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ДТП с участием рейсового автобуса на улице Серафимовича

Автор:
tim777
Дата публикации:
19:44
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3 июля вечером в центре Москвы в районе Якиманка произошло ДТП с участием общественного транспорта. На улице Серафимовича столкнулись автомобиль "Сузуки Гранд Витара" и рейсовый автобус "ЛиАЗ". Водитель рейсового автобуса маршрута "144" двигался со стороны Большого Каменного моста и подъезжал к остановке общественного транспорта "кинотеатр "Ударник". В это время из под моста по дублёру двигался автомобиль "Сузуки", водитель которого намеревался выехать на основную дорогу. В момент выполнения маневра он не пропустил автобус, двигавшийся по полосе "А" и столкнулся с ним. В результате касательного удара автобус проехал несколько метров дальше и остановился. Автомобиль "Сузуки" в результате столкновения получил различные существенные механические повреждения. В автобусе на момент ДТП пассажиров не было. Никто не пострадал. В настоящее время участники ДТП ожидают прибытия сотрудников ГИБДД. Предварительно ДТП произошло из-за невнимательности водителя автомобиля "Сузуки". При выезде со второстепенной дороги он не выполнил требование знака "Уступите дорогу", чем и спровоцировал данное ДТП.

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