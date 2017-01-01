Колумбийские и английские болельщики собираются на станции метро "Спартак"

Автор: Uwis Дата публикации: 20:38

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Колумбийские и английские болельщики на станции метро "Спартак" перед матчем ЧМ по футболу Колумбия - Англия.