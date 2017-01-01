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Колумбийские и английские болельщики собираются на станции метро "Спартак"

Автор:
Uwis
Дата публикации:
20:38
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Колумбийские и английские болельщики на станции метро "Спартак" перед матчем ЧМ по футболу Колумбия - Англия.

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