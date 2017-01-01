Несколько пассажиров автобуса в Москве пострадали из-за резкого торможения перед пешеходом

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Сегодня около 18:00 в районе д. 2А по ул. Софьи Ковалевской на севере Москвы в неположенном месте на проезжую часть перед движущимся автобусом № 284 выбежал пешеход. Водитель городского транспорта был вынужден применить экстренное торможение. В результате в салоне автобуса упали несколько пассажиров, одному из них понадобилась помощь врачей.