Стартовали работы по комплексному благоустройству сквозного прохода от Ленинского проспекта до Парка Горького

Автор: Uwis Дата публикации: 00:30

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Общая протяженность нового прогулочного бульвара составит 290 метров, а площадь благоустройства пешеходного прохода — 1,26 гектара. Сейчас идет демонтаж существующего асфальтового покрытия. Эта работа уже выполнена более чем наполовину. Затем начнется ремонт водостока с устройством водосточных колодцев и ливневых решеток, а также прокладка кабельной канализации и установка бордюрного камня.