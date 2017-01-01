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Стартовали работы по комплексному благоустройству сквозного прохода от Ленинского проспекта до Парка Горького

Автор:
Uwis
Дата публикации:
00:30
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Общая протяженность нового прогулочного бульвара составит 290 метров, а площадь благоустройства пешеходного прохода — 1,26 гектара. Сейчас идет демонтаж существующего асфальтового покрытия. Эта работа уже выполнена более чем наполовину. Затем начнется ремонт водостока с устройством водосточных колодцев и ливневых решеток, а также прокладка кабельной канализации и установка бордюрного камня.

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