Бетономешалка протаранила 9 машин и опрокинулась на улице Полбина в Москве
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 07:55
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- 19
На юго-востоке Москвы произошло крупное ДТП с участием 10 транспортных средств. На улице Полбина в районе дома 30 водитель бетоносмесителя "Камаз" совершил наезд на девять припаркованных вдоль дороги легковых автомобиля и после влетел в столб. После наезда на мачту городского освещения грузовик перевернулся на бок. К счастью в результате аварии никто не пострадал.
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