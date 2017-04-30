Бетономешалка протаранила 9 машин и опрокинулась на улице Полбина в Москве

Автор: denis947 Дата публикации: 07:55

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На юго-востоке Москвы произошло крупное ДТП с участием 10 транспортных средств. На улице Полбина в районе дома 30 водитель бетоносмесителя "Камаз" совершил наезд на девять припаркованных вдоль дороги легковых автомобиля и после влетел в столб. После наезда на мачту городского освещения грузовик перевернулся на бок. К счастью в результате аварии никто не пострадал.