Из-за строительства метро закрыт съезд с Бутырской улицы на внешнее ТТК

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На севере столицы до 30 ноября на участке бокового проезда улицы Бутырская от дома 5 до пересечения с ТТК перекрыто движение автотранспорта. Перекрытие введено из-за строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) метро на участке от станции «Деловой центр» до станции «Нижняя Масловка». Водители для выезда на внешнее кольцо ТТК могут воспользоваться Вятской улицей или развернуться под мостом у Савёловского вокзала.