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Спецтехника устраняет последствия крупного ДТП на юго-востоке Москвы

Автор:
denis947
Дата публикации:
09:14
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На место крупного ДТП на улице Полбина прибыла спецтехника для устранения последствий аварии. К месту прибыл пожарно-спасательный кран ГКУ "Пожарно-спасательного центра" и грузовой эвакуатор "Моспаркинга". С помощью тяжелой техники перевернутую бетомешалку поставили на колеса, теперь она будет отбуксирована с места аварии.

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