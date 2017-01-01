Спецтехника устраняет последствия крупного ДТП на юго-востоке Москвы
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 09:14
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- 43
На место крупного ДТП на улице Полбина прибыла спецтехника для устранения последствий аварии. К месту прибыл пожарно-спасательный кран ГКУ "Пожарно-спасательного центра" и грузовой эвакуатор "Моспаркинга". С помощью тяжелой техники перевернутую бетомешалку поставили на колеса, теперь она будет отбуксирована с места аварии.
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28.06 21:02 | alextsaryev99
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