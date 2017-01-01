Бетономешалка протаранила девять припаркованных автомобилей на юго-востоке Москвы

Автор: vkontakte7101311 Дата публикации: 11:15

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Массовое ДТП произошло в среду утром на улице Полбина в Москве. Бетоносмеситель смял на дороге около десяти припаркованных автомобилей. Судя по кадрам, поврежденные машины вряд ли подлежат восстановлению. По словам очевидцев, водитель большегруза уснул за рулём. Однако истинную причину произошедшего пока устанавливают.