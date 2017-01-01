Дороги Иркутска после ливня ушли под воду
- Автор:
- katusho4eka
- Дата публикации:
- 11:54
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- 20
Вот, что сообщает мобильный репортёр:
"2 июля в Иркутске прошел дождик. Ну как дождик... Сначала прошел небольшой град, потом сильный дождь перешёл в ливень сплошной стеной, и выпало большое количество осадков. В миг затопило городские улицы. Мы двигались на низкой машине, и те машины, которые двигались сзади нас волной нас "подгоняли"".
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