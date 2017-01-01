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Дороги Иркутска после ливня ушли под воду

Автор:
katusho4eka
Дата публикации:
11:54
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Передвигаться можно было разве что на надувных лодках. Эти кадры из Иркутска. В минувший понедельник, 2 июля, там прошли настолько обильные осадки, что многие улицы города ушли под воду. По словам местных жителей, сначала обрушился дождь, затем град, а после - с неба и вовсе лило стеной. Результат - на видео.

Вот, что сообщает мобильный репортёр:

"2 июля в Иркутске прошел дождик. Ну как дождик... Сначала прошел небольшой град, потом сильный дождь перешёл в ливень сплошной стеной, и выпало большое количество осадков. В миг затопило городские улицы. Мы двигались на низкой машине, и те машины, которые двигались сзади нас волной нас "подгоняли"".

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