Дороги Иркутска после ливня ушли под воду

Автор: katusho4eka Дата публикации: 11:54

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20 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/209865

Передвигаться можно было разве что на надувных лодках. Эти кадры из Иркутска. В минувший понедельник, 2 июля, там прошли настолько обильные осадки, что многие улицы города ушли под воду. По словам местных жителей, сначала обрушился дождь, затем град, а после - с неба и вовсе лило стеной. Результат - на видео.Вот, что сообщает мобильный репортёр:"2 июля в Иркутске прошел дождик. Ну как дождик... Сначала прошел небольшой град, потом сильный дождь перешёл в ливень сплошной стеной, и выпало большое количество осадков. В миг затопило городские улицы. Мы двигались на низкой машине, и те машины, которые двигались сзади нас волной нас "подгоняли"".