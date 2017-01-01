"Стало только хуже": жители Башкирии возмущены качеством ремонта дороги в Староатнагулово
- Автор:
- Аноним
- Дата публикации:
- 14:51
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Хотели как лучше, а получилось как всегда. Жители Республики Башкортостан возмущены качеством ремонта дороги в деревне Староатнагулово. По словам автора ролика, ремонт на Школьной улице люди ждали давно: зимой по этому "направлению" ехать было невозможно. Автомобилисты просили разровнять проезжую часть. Наконец, дорожники побывали на проблемном участке. И засыпали грунтовку карьерным камнем. Результаты такого ремонта - на видео.
Вот, что рассказывает мобильный репортёр:
"Попросили выровнять дорогу. В итоге засыпали карьерный камнем. Раньше зимой дороги не было, теперь и летом ее нет".
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