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"Стало только хуже": жители Башкирии возмущены качеством ремонта дороги в Староатнагулово

Автор:
Аноним
Дата публикации:
14:51
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Хотели как лучше, а получилось как всегда. Жители Республики Башкортостан возмущены качеством ремонта дороги в деревне Староатнагулово. По словам автора ролика, ремонт на Школьной улице люди ждали давно: зимой по этому "направлению" ехать было невозможно. Автомобилисты просили разровнять проезжую часть. Наконец, дорожники побывали на проблемном участке. И засыпали грунтовку карьерным камнем. Результаты такого ремонта - на видео.

Вот, что рассказывает мобильный репортёр:

"Попросили выровнять дорогу. В итоге засыпали карьерный камнем. Раньше зимой дороги не было, теперь и летом ее нет".

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