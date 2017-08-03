В Ессентуках разрушается танцевальная площадка

Автор: Аноним Дата публикации: 12:36

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12 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/209870

В Ессентуках разрушается танцевальная площадка. Об этом сообщает мобильный репортёр, который прислал эти кадры. По словам автора ролика, место отдыха зарастает травой и даже превращается в "общественный туалет". Однако восстанавливать площадку, как рассказывают местные жители, не торопятся.Вот, что рассказывает мобильный репортёр:"Одна танцевальная площадка на все Ессентуки..Жителям города и приезжим со всей России отдыхающим - некуда пойти отдохнуть и потанцевать вечером. Мы хотим взять площадку в аренду и восстановить ее за свой счет, но глава города Некристов Александр Юрьевич не дает, и сам не хочет восстанавливать. Это длится уже три года. Центр Всероссийской Здравницы - и такое позорище".