В Ессентуках разрушается танцевальная площадка
- Автор:
- Аноним
- Дата публикации:
- 12:36
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Вот, что рассказывает мобильный репортёр:
"Одна танцевальная площадка на все Ессентуки..Жителям города и приезжим со всей России отдыхающим - некуда пойти отдохнуть и потанцевать вечером. Мы хотим взять площадку в аренду и восстановить ее за свой счет, но глава города Некристов Александр Юрьевич не дает, и сам не хочет восстанавливать. Это длится уже три года. Центр Всероссийской Здравницы - и такое позорище".
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03.08.2017 13:22 | ruha4444
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