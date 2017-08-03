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В Ессентуках разрушается танцевальная площадка

Автор:
Аноним
Дата публикации:
12:36
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В Ессентуках разрушается танцевальная площадка. Об этом сообщает мобильный репортёр, который прислал эти кадры. По словам автора ролика, место отдыха зарастает травой и даже превращается в "общественный туалет". Однако восстанавливать площадку, как рассказывают местные жители, не торопятся.

Вот, что рассказывает мобильный репортёр:

"Одна танцевальная площадка на все Ессентуки..Жителям города и приезжим со всей России отдыхающим - некуда пойти отдохнуть и потанцевать вечером. Мы хотим взять площадку в аренду и восстановить ее за свой счет, но глава города Некристов Александр Юрьевич не дает, и сам не хочет восстанавливать. Это длится уже три года. Центр Всероссийской Здравницы - и такое позорище".

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