На севере Москвы российский флаг повесили странным образом

Автор: PAREN Дата публикации: 12:45

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22 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/209872

То ли французский, то ли голландский, то ли всё же российский. Мобильный репортёр из Москвы обратил внимание на то, что в районе Коптево, рядом с одноименной станцией МЦК, триколор висит на шпиле странным образом - вверх тормашками. Автор ролика добавляет что, флаг уже долгое время никто не перевешивает. "При этом Москва - один из городов, где сейчас проходит ЧМ по футболу. Что же подумают иностранцы, приехавшие на ЧМ, о Москве и ее жителях. Если мы так относимся к государственному флагу своей страны," - задаётся вопросом мобильный репортёр.Вот, что рассказывает мобильный репортёр:"Раньше во время государственных праздников то там, то здесь можно было видеть висящие вверх ногами государственные флаги России. Но это было на праздники. То есть повесят день, два, и их уберут. Но на этот раз флаг России вверх ногами повесили на один из флагштоков на постоянной основе. Вместе с флагом Москвы и флагом Московского района Коптево. Вот такая ситуация происходит в 50 метрах от МЦК «Коптево». Также хотелось напомнить, что Москва - это один из городов, где сейчас проходит ЧМ по футболу. Что же подумают иностранцы, приехавшие на ЧМ, о Москве и ее жителях. Если мы так относимся к государственному флагу своей страны".