Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 4 июля 2018 года
- Автор:
- MR_Дмитрий
- Дата публикации:
- 10:05
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- 18
В программу, показанную в эфире 4 июля, вошли кадры о том, как дождь красного цвета прошёл в Норильске, кадры о том, как сильные проливные дожди размыли дорогу в Тынде, кадры о том, как жители Новосибирска решили искупаться в образовавшемся подтоплении на дороге и кадры о том, как медведь вышел к людям на трассе в Карелии.
Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.
Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
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