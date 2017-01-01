Музей мирового футбола FIFA открыт на время чемпионата мира по футболу в Москве

Автор: Uwis Дата публикации: 04.07 22:40

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На Новый Арбат из Цюриха привезли сотни уникальных артефактов чемпионатов мира разных лет. Главный экспонат выставки — Кубок Жюля Римэ, также известный как «Золотая Ника» — трофей, который вручался победителям чемпионатов мира до 1970 года. Его трижды похищали, в последний раз в Бразилии в 1983 году, после чего он так и не был найден. FIFA изготовила его копию и с тех пор хранила ее в своем музее в Цюрихе, кубок впервые покинул пределы Швейцарии.