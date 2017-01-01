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Двух детей спасли при пожаре в жилом доме на юге Москвы

Автор:
denis947
Дата публикации:
04.07 23:16
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На юге Москвы в районе Бирюлево Восточное произошел пожар. Возгорание произошло в жилом доме по адресу: ул. Бирюлевская, д. 31, к. 1. В квартире на первом этаже загорелся холодильник. Из-за пожара возникло сильное задымление во всем подъезде. В ходе тушения возгорания и проведения разведки пожарно-спасательные подразделения эвакуировали более 11 человек, в том числе двоих детей. Детей передали бригадам скорой помощи для проверки. Всего из жилого дома было выведено более 100 жильцов. Никто серьезно не пострадал. Причины пожара устанавливаются, по одной из версий холодильник загорелся из-за короткого замыкания, к которому привели неоднократные выключения электроэнергии рабочими в ходе всего дня.

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