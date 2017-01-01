Скейт-парк под Крымской эстакадой у метро «Парк Культуры» в любую погоду пользуется успехом у начинающих экстремалов
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 04.07 23:31
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Работы по обустройству парка велись по программе “Моя улица”, сделали площадку для начинающих, без больших разгонов и масштабных рамп. В итоге получился двухуровневый парк, сделанный по принципу амфитеатра, с универсальными элементами. Также пол залили цветным бетоном, чтобы избавиться от однообразного серого цвета. Кататься в новом пространстве можно круглый год, так как эстакада защищает его от любых осадков.
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