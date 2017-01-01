Дерево упало на проезжую часть на Мытной улице в Москве

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Вечером на юге Москвы в результате непогоды упало дерево. ЧП произошло на улице Мытной, напротив дома № 48. Растущее дерево упало из-за сильно размякшей почвы. Весь день шёл небольшой дождь, который к вечеру перешёл в сильный и довольно продолжительный ливень. Упавшее дерево перекрыло тротуар и 2 полосы на дороге, в том числе выделенную полосу для общественного транспорта. На место через некоторое время прибыла коммунальная бригада, которая распилила дерево.