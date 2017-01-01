В Абакане территория Ростехнадзора зарастает бурьяном и мусором
- Автор:
- Wolfrex1000
- Дата публикации:
- 09:58
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- 37
Вот, что рассказывает мобильный репортёр:
"На территории федерального учреждения Ростехнадзора в городе Абакане, на улице Стофато, д. 5, царит такая буйная растительность, и свалены кучи гниющей, издающей зловоние прелой травы под забором около жилого дома. Напрашивается вопрос:"Как руководители Ростехнадзора могут кого-то контролировать, если не умеют навести порядок на своей территории?"".
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