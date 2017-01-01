В Абакане территория Ростехнадзора зарастает бурьяном и мусором

Автор: Wolfrex1000 Дата публикации: 09:58

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37 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/209897

"Как руководители Ростехнадзора могут кого-то контролировать, если не умеют навести порядок на своей территории?" - таким вопросом задаётся житель Абакана, который прислал эти кадры. По словам автора ролика, пустырь возле федерального учреждения зарос бурьяном. А местами свалены кучи гниющей травы, от которой исходит не самый приятный запах. Более того, рядом с зарослями травы и мусором, через забор, расположен жилой дом.Вот, что рассказывает мобильный репортёр:"На территории федерального учреждения Ростехнадзора в городе Абакане, на улице Стофато, д. 5, царит такая буйная растительность, и свалены кучи гниющей, издающей зловоние прелой травы под забором около жилого дома. Напрашивается вопрос:"Как руководители Ростехнадзора могут кого-то контролировать, если не умеют навести порядок на своей территории?"".