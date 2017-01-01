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В Абакане территория Ростехнадзора зарастает бурьяном и мусором

Автор:
Wolfrex1000
Дата публикации:
09:58
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"Как руководители Ростехнадзора могут кого-то контролировать, если не умеют навести порядок на своей территории?" - таким вопросом задаётся житель Абакана, который прислал эти кадры. По словам автора ролика, пустырь возле федерального учреждения зарос бурьяном. А местами свалены кучи гниющей травы, от которой исходит не самый приятный запах. Более того, рядом с зарослями травы и мусором, через забор, расположен жилой дом.

Вот, что рассказывает мобильный репортёр:

"На территории федерального учреждения Ростехнадзора в городе Абакане, на улице Стофато, д. 5, царит такая буйная растительность, и свалены кучи гниющей, издающей зловоние прелой травы под забором около жилого дома. Напрашивается вопрос:"Как руководители Ростехнадзора могут кого-то контролировать, если не умеют навести порядок на своей территории?"".


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