Дорога в Старой Илани продолжает разрушаться
- Автор:
- Егор Лысиков
- Дата публикации:
- 14:15
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- 28
Вот, что рассказывает мобильный репортёр:
"Этот участок дороги в микрорайоне Старая Илань явно напоминает ситуацию после боевых действий - ямы напоминают воронки после бомбардировок, целого асфальта нет и в помине, а на повороте после прошедших сегодня и вчера ливней асфальт и вовсе начал разрушаться на глазах. После проезда машин пыль летит столбом. Почти две недели назад подобный репортаж уже был выложен на сайте "Мобильного репортёра", а властями города соответствующие выводы так и не были сделаны. А на дороги Иланского района, начиная с марта 2018 года, из дорожного фонда Красноярского края выделили более 18 миллионов рублей. Таким образом, выходит, что переулок Алгасинский и улица Ленина, о которой рассказывали на телеканале "Россия-24" в начале апреля и середине июня, "золотыми" получаются, поскольку отремонтированы были только эти улицы, а про остальные дороги, в том числе и про эту, и вовсе забыли".
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