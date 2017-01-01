Дорога в Старой Илани продолжает разрушаться

Автор: Егор Лысиков Дата публикации: 14:15

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28 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/209899

Жители города Иланский, что в Красноярском крае, возмущены состоянием дороги на Трактовой улице. Проезжая часть, по словам автора ролика, разрушается на глазах. Всюду трещины, рытвины. А после ливней - лужи и грязь. Люди, как сообщает местный мобильный репортёр, ждут ремонта дороги давно. Однако пока что она продолжает превращаться в руины.Вот, что рассказывает мобильный репортёр:"Этот участок дороги в микрорайоне Старая Илань явно напоминает ситуацию после боевых действий - ямы напоминают воронки после бомбардировок, целого асфальта нет и в помине, а на повороте после прошедших сегодня и вчера ливней асфальт и вовсе начал разрушаться на глазах. После проезда машин пыль летит столбом. Почти две недели назад подобный репортаж уже был выложен на сайте "Мобильного репортёра", а властями города соответствующие выводы так и не были сделаны. А на дороги Иланского района, начиная с марта 2018 года, из дорожного фонда Красноярского края выделили более 18 миллионов рублей. Таким образом, выходит, что переулок Алгасинский и улица Ленина, о которой рассказывали на телеканале "Россия-24" в начале апреля и середине июня, "золотыми" получаются, поскольку отремонтированы были только эти улицы, а про остальные дороги, в том числе и про эту, и вовсе забыли".