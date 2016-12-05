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Медведь забрался в джакузи к жителю Калифорнии и выпил его "Маргариту"

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:25
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Он точно знает толк в качественном летнем отдыхе. Это - про медведя, который проник на участок к одному из жителей Калифорнии. И, воспользовавшись недолгим отсутствием хозяина, удобно устроился в его джакузи. Сам хозяин скоро вернулся, но прогонять косолапого не решился. Вместо этого запечатлел его на камеру своего мобильного. Мишка играл с хлоратором и вообще, похоже, чувствовал себя прекрасно. А когда выбрался наружу, как сообщается, ещё и полакомился приготовленным коктейлем. Но это, к сожалению, в кадр уже не попало.
Видео: The Sacramento Bee
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