Внедорожник сбил женщину на Мурановской улице в Москве

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Днём 5 июля на северо-востоке столицы произошло ДТП. На Мурановской улице, напротив дома 8, автомобиль "Mitsubishi Pajero" совершил наезд на пешехода. Автомобиль двигался по Мурановской улице в сторону улицы Лескова. У дома 8 водитель захотел припарковать свой автомобиль с правой стороны дороги. Он начал сдавать задним ходом и сбил левой стороной заднего бампера пожилую женщину, которая в этот момент шла по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшей потребовалась госпитализация. Сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства аварии.