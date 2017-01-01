В ДТП на Гостиничной улице в Москве пострадал 1 человек

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Днём 5 июля на северо-востоке столицы произошло ДТП. На Гостиничной улице, у дома 9, столкнулись 2 иномарки: "Опель" и "Субару". Как пояснили очевидцы, автомобиль "Субару" двигался по Гостиничной улице в сторону улицы Комдива Орлова. На первом перекрёстке справа от него выехал автомобиль "Опель". Автомобили столкнулись. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля "Опель". Прибывшая на место ДТП бригада Скорой помощи госпитализировали пострадавшего с различными травмами в одну из больниц города. Виновным в ДТП будет признан водитель автомобиля "Опель", который не выполнил требование дорожного знака "Уступите дорогу". Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ДПС.