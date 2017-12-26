Один человек погиб и 5 пострадали в крупном ДТП на Симферопольском шоссе под Москвой

Автор: denis947 Дата публикации: 16:41

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Крупное ДТП произошло в Ленинском районе Московской области. На Симферопольском шоссе при движении в сторону Москвы в 8 км от МКАД легковой автомобиль "Лада Ларгус" на высокой скорости влетел в грузовик дорожных служб, который двигался с минимальной скоростью в левом ряду. В результате аварии в машине оказались зажаты несколько человек. Прибывшие к месту аварии пожарно-спасательные подразделения разрезали автомобиль для деблокации пострадавших и погибшего. В результате ДТП погиб один человек, еще пятеро получили серьезные травмы. Двух тяжелых пострадавших госпитализировали на медицинском вертолете "Московского авиационного центра". Движение по Симферопольскому шоссе сильно затруднено в обоих направлениях.