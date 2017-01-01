В Чебоксарах в лесное озеро сбрасывают строительные отходы
- Автор:
- ekoactivist.ch
- Дата публикации:
- 18:38
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В Чебоксарах в лесное озеро Астраханка тоннами сбрасывают строительные отходы. На протяжении нескольких дней из города к водоему приезжают самосвалы и высыпают содержимое прямо в воду."Родственник в пятницу 29 июня во время поездки на дачу в СТ «Сосновка» в Чебоксарах обратил внимание на вереницу грузовиков со строительными отходами, въезжающими на берег лесного озера Остраханка. На обратном пути он просто поехал за одним из пустых грузовиков и заснял как техника городского предприятия "ДОРЕКС" грузит строительный мусор в городе Чебоксары и на грузовиках этого же предприятия везут на озеро и самое интересное это эко-преступление происходит под прикрытием двух экипажей полиции! Наглость и чувство безнаказанности городских чиновников поражает!" - пишет мобильный репортер, приславший этот видеоматериал.
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