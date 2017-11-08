Под звуки мексиканской музыки и ансамбля "Бурановские бабушки" Москва попрощалась с мексиканскими болельщиками

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 05.07 22:07

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Торжественная церемония прощания с мексиканскими болельщиками прошла в Гостином Дворе. Звучали тёплые слова в адрес России, о её милых и гостеприимных жителях. Звучала мексиканская музыка, танцевали и пели "Бурановские бабушки". В дни матчей Гостиный двор снова откроет свои двери для болельщиков.