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Под звуки мексиканской музыки и ансамбля "Бурановские бабушки" Москва попрощалась с мексиканскими болельщиками

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
05.07 22:07
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Торжественная церемония прощания с мексиканскими болельщиками прошла в Гостином Дворе. Звучали тёплые слова в адрес России, о её милых и гостеприимных жителях. Звучала мексиканская музыка, танцевали и пели "Бурановские бабушки". В дни матчей Гостиный двор снова откроет свои двери для болельщиков.

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