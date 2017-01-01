Фотовыставка "Московский велопарад" открылась в парке "Музеон"

Автор: tim777 Дата публикации: 05.07 22:11

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Московский велопарад - крупнейшее в России мероприятие, направленное на развитие велокультуры и проводимое неравнодушными горожанами, волонтёрами. Это яркое событие, которое уже 6 лет объединяет десятки тысяч человек в поддержку его главной идеи: "Городу нужна качественная и безопасная велоинфраструктура!" Велопарад по центру Москвы был придуман участниками общественного проекта по развитию велокультуры. Первый большой велопарад состоялся 20 мая 2012 года и собрал более 8 тысяч человек. С 2014 года мероприятие проходит при поддержке Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы. В том же году более 16 тысяч участников велопарада впервые проехали по Садовому кольцу. К 2018 у Московского велопарада появились новые форматы. К большому майскому добавились ночной, осенний и зимний велопарады. Московский велопарад дал толчок к проведению массовых мероприятий, продвигающих концепцию "велосипед-транспорт" по всей стране. В 2015 году Министерство транспорта РФ рекомендовало федеральным и региональным органам исполнительной власти установить в качестве Единого дня велопарадов последнее воскресенье мая и поддержать общественные объединения, выступающие организаторами велопарадов. Благодаря этому велопарады прошли в 37 городах, а с 2018 года к акции присоединились ещё 100 городов.