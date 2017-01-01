На Алтуфьевском шоссе в Москве столкнулись 3 автомобиля

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35 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/209925

Вечером 5 июля на северо-востоке столицы произошло ДТП. На Алтуфьевском шоссе, недалеко от дома 24, столкнулись 3 автомобиля: фургон "Соболь", "Chevrolet" и "Hyundai".Как пояснили очевидцы, все автомобили двигались по Алтуфьевскому шоссе в сторону области. У дома 24 случилось мелкое ДТП. Поток автомобилей притормаживал, чтобы перестроиться в другие ряды. Ехавший позади всех водитель фургона поздно заметил останавливающиеся автомобили и столкнулся со впереди едущим автомобилем "Шевроле". Тот от удара продвинулся вперёд и ударил автомобиль "Hyundai".Аварийные автомобили оставили для движения транспорта лишь одну полосу движения, не считая выделенной полосы. Образовался внушительный затор. Два автомобиля остановились на пешеходном переходе. Пешеходам приходилось обходить их. Водители ждут приезда сотрудников ДПС.