На Андреевский пешеходный мост установили таблички запрещающие проход на арки моста
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 05.07 22:51
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Не так давно мы заостряли внимание зрителей на том, что в летний период арки и пролётные конструкции Андреевского пешеходного моста
становятся излюбленным местом проведения досуга молодёжи. Как сообщают местные жители, они обратили внимание на то, что с одной стороны моста (в сторону Крымского моста) в настоящий момент установлен 3-метровый забор, который фактически делает невозможным посещение арки, но к сожалению инженерная задумка не доведена до логического конца. Дабы исключить попадание горожан на железные арки, осталось оградить сами выходы, которые в настоящее время прикрыты заграждением, которое мало кого в силах остановить. На мосту к такому "барьеру" особенно в вечерние часы выстраиваются очереди любителей экстрима. Преодолев забор, молодые люди оказываются на конструкции арки моста куда собственно их и зовёт желание сделать эффектные селфи, провести романтическое свидание или же вовсе некоторые из них устраивают танцы, того и гляди последние. Мало кто обращает внимание на знаки, нарисованные краской о запрете нахождения и установленной информационной табличкой.
Дурной пример заразителен и если на мосту уже кто-то есть, то почему нельзя и нам - такова логика многих, кто совершает несанкционированное проникновение на конструкции пешеходного моста. Это убеждение дополнительно подкрепляется и бездействием охраны, которая попросту не в состоянии ловить каждого за руку. Наиболее действенной мерой в решении данной проблемы может стать сооружение конструкций таким образом, чтобы исключить в принципе какие-либо попадания на запретные территории. Установка высокого забора могла бы закрыть эти вопросы раз и навсегда при условии если бы он был с обеих сторон моста и закрывал все возможные подступы, которые в настоящее время преодолеваются любителями острых ощущений.
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