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На севере столицы завершается реставрация исторической трамвайной остановки

Автор:
Max_019
Дата публикации:
05.07 23:10
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На севере столицы завершается реставрация исторической трамвайной остановки «Красностуденческий проезд» у парка «Дубки». Общие ремонтные работы уже завершены. В ближайшее время объект примет комиссия, состоящая из представителей Департамента имущества и Департамента культурного наследия г. Москвы.

Работы проводились в строгом соответствии с реставрационным проектом: выполнена расчистка
сохранившихся чугунных элементов и докомпоновка недостающих деталей по имеющимся образцам, изготовлены деревянные заполнения с восстановлением утраченных декоративных элементов, полностью заменена кровля.

Общая площадь павильона — 39,2 кв. метра, имеется два помещения примерно по 12 «квадратов». В них планируется открыть предприятия потребительского рынка, но какие — пока неизвестно. Местные жители высказывались за киоски печати, организацию питания, продажу прохладительных напитков и мороженого.
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