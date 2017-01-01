В столичном районе Отрадное началось благоустройство сквера

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На северо-востоке столицы, в сквере на улице Хачатуряна в Отрадном, идёт масштабное благоустройство. Сквер, раскинувшийся на 12 гектарах, можно назвать одной из точек притяжения жителей района. Часть травы в парке уже убрана. Это подготовка к ремонту газонов. После выравнивания почвы всё будет засыпано плодородной землёй, посеян новый газон. В ходе масштабного благоустройства в сквере обновят центральную аллею. Здесь уложат бесшовную тротуарную плитку, по которой будет удобно ездить на велосипедах и на роликах, установят светодиодные фонари, новые скамейки и урны. Аллею героев от сцены перенесут в центральную часть сквера, где установят стелу «Журавли нашей памяти». Все подходные дорожки и народные тропы заасфальтируют. Также по периметру планируется организовать дорожку для бега. Над сценой появится куполообразная крыша, а площадку перед ней выложат чёрно-белой плиткой в виде клавиш рояля. Кроме того, на центральной аллее высадят берёзы, сосны и ели, обустроят клумбы. Изменятся и все три детские площадки, что напротив дома 13 на улице Санникова. Каждая станет тематической. Завершить работы в сквере планируется к 1 сентября.