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В центре Москвы произошел серьезный пожар в жилом доме

Автор:
tim777
Дата публикации:
05.07 23:42
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В столичном районе Замоскворечье в центре Москвы произошел пожар в квартире жилого дома. В одной из квартир в д. 43, стр. 3 на ул. Пятницкая произошло возгорание. До прибытия пожарно-спасательных подразделений 20 человек самостоятельно покинули здание. Огонь стремтиетельно охватил старые деревянные перекрытия здания и охватил несколько этажей жилого дома. Пожару присвоен 2-й номер сложности.

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