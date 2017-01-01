В центре Москвы произошел серьезный пожар в жилом доме
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 05.07 23:42
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В столичном районе Замоскворечье в центре Москвы произошел пожар в квартире жилого дома. В одной из квартир в д. 43, стр. 3 на ул. Пятницкая произошло возгорание. До прибытия пожарно-спасательных подразделений 20 человек самостоятельно покинули здание. Огонь стремтиетельно охватил старые деревянные перекрытия здания и охватил несколько этажей жилого дома. Пожару присвоен 2-й номер сложности.
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