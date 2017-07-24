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К 90-летию Парка Горького выпущена лимитированная карта «Тройка»

Автор:
Uwis
Дата публикации:
05.07 23:46
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В честь 90-летия Парка Горького в начале июля 2018 года была разработана и запущена в продажу лимитированная карта «Тройка» в цветах креативной команды Парка. На лицевой стороне лавандового цвета изображен логотип с тремя белыми конями и надпись «90 Парк Горького», читающаяся как призыв «Go Парк Горького». Оборотная сторона содержит правила пользования картой и контакты центра «Московский Транспорт». Оформлена она в бирюзовом оттенке.

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