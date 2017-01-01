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Утиное семейство, которое поселились в фонтане “Каменный цветок” на ВДНХ, перевезли в пруд на “Городской ферме”

Автор:
Uwis
Дата публикации:
00:08
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В конце июня в чаше фонтана “Каменный цветок” поселилась утиная семья. Птиц очень быстро полюбили посетители выставки. Сотрудники выставки обеспокоились судьбой пернатого семейства и ради их безопасности переселили на пруд образовательного центра “Городская ферма”. Посетители фермы смогут скоро посмотреть на утят, а пока птенцы проходят карантин и затем переселятся в водоем.

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