Утиное семейство, которое поселились в фонтане “Каменный цветок” на ВДНХ, перевезли в пруд на “Городской ферме”
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 00:08
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В конце июня в чаше фонтана “Каменный цветок” поселилась утиная семья. Птиц очень быстро полюбили посетители выставки. Сотрудники выставки обеспокоились судьбой пернатого семейства и ради их безопасности переселили на пруд образовательного центра “Городская ферма”. Посетители фермы смогут скоро посмотреть на утят, а пока птенцы проходят карантин и затем переселятся в водоем.
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