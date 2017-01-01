Необычная радуга появилась в небе Сибири

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"Никогда не видел ничего подобного," - признаётся автор этих кадров из Сосновоборска, что в Красноярском крае. Над городом раскинулось гигантское коромысло - невероятно чёткое и ровное. А пространство между радугой и землёй заполнило тёплое розовое свечение, отличное от цвета утреннего неба. Мобильный репортёр добавляет, что никакого дождя, предшествующего появлению необычного явления природы, не было.