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Бетономешалка перевернулась на трассе М4 в Домодедово

Автор:
denis947
Дата публикации:
15:20
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Огромный затор образовался на трассе М4 "Дон" при движении из Москвы из-за ДТП. В районе города Домодедово перевернулась бетономешалка. Грузовик перекрыл две полосы движения из трех, что создало серьезную пробку на несколько километров. К счастью, водитель серьезно не пострадал. На месте аварии работают два автокрана, которые убирают перевернувшийся грузовой автомобиль с проезжей части.

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