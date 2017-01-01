Бетономешалка перевернулась на трассе М4 в Домодедово

Автор: denis947 Дата публикации: 15:20

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Огромный затор образовался на трассе М4 "Дон" при движении из Москвы из-за ДТП. В районе города Домодедово перевернулась бетономешалка. Грузовик перекрыл две полосы движения из трех, что создало серьезную пробку на несколько километров. К счастью, водитель серьезно не пострадал. На месте аварии работают два автокрана, которые убирают перевернувшийся грузовой автомобиль с проезжей части.