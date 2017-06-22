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Уникальный музей на воде Qatar Elements готовится к открытию на Пушкинской набережной

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:09
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Уникальный музей на воде около Пушкинской набережной Qatar Elements готовится к открытию. На мультимедийных экранах транслируется виды архитектуры и природы. В ЦПКиО им.Горького с 7-15 июля пройдет фестиваль «Мажлис Катар», где можно будет познакомится культурой и традициями Катара. На Андреевской набережной можно будет посетить ремесленников и ярмарку. Все мероприятия приурочены к ЧМ-2022, который пройдет в Катаре.

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