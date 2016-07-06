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Московские железнодорожники поздравили пассажиров с Днём семьи, любви и верности

Автор:
Max_019
Дата публикации:
17:29
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В преддверии Дня семьи, любви и верности на территории Ярославского и Казанского вокзалов установили места для удачных селфи. Все желающие смогут пофотографироваться в специальных отведённых для этого тематических зонах. В здании вокзала пассажиров железнодорожного транспорта, в числе которых – много иностранных гостей, встречает и поздравляет пара молодых людей в русских национальных костюмах: парень в яркой рубахе-косоворотке и девушка в нарядном сарафане и кокошнике на голове. Они раздают символические открытки с изображением ромашки, каждый обладатель которой сможет собственноручно написать на ней тёплые и добрые слова и отправить её родным и близким людям.

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