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Аварийные службы ликвидируют последствия крупного пожара на Пятницкой улице в центре Москвы

Автор:
tim777
Дата публикации:
20:20
  • 42
  • 1

Аварийные службы продолжают работы по ликвидации последствий серьёзного пожара в районе Замоскворечье в центре Москвы. Напомним, что накануне поздно вечером в жилом доме № 43, стр. 3 по Пятницкой улице произошел пожар. Очаг возгорания находился в одной из квартир. Затем огонь по деревянным перекрытиям стремительно перешел на верхние этажи здания, а затем охватил кровлю. Столичным пожарным потребовалось несколько часов, чтобы сбить пламя и в последствии ликвидировать огонь полностью. Площадь пожара составила 400 кв. метров. Из здания было эвакуирован 31 человек, которые временно размещены в ближайших гостиницах. Сегодня на месте пожара ещё ощущается стойкий запах гари. На месте ЧП работают аварийные бригады "Мосгаз", а также коммунальные службы района Замоскворечье, сотрудники которых занимаются разбором и вывозом сгоревших конструкций.
  • 42
  • 1

Комментарии (1)

  • MR_Denis
    22:05
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 22:04 https://www.mskagency.ru/materials/2796922 6.07.18. Ссылка на портал добавлена.
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