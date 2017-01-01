Аварийные службы ликвидируют последствия крупного пожара на Пятницкой улице в центре Москвы
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 20:20
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Аварийные службы продолжают работы по ликвидации последствий серьёзного пожара в районе Замоскворечье в центре Москвы. Напомним, что накануне поздно вечером в жилом доме № 43, стр. 3 по Пятницкой улице произошел пожар
. Очаг возгорания находился в одной из квартир. Затем огонь по деревянным перекрытиям стремительно перешел на верхние этажи здания, а затем охватил кровлю. Столичным пожарным потребовалось несколько часов, чтобы сбить пламя и в последствии ликвидировать огонь полностью. Площадь пожара составила 400 кв. метров. Из здания было эвакуирован 31 человек, которые временно размещены в ближайших гостиницах. Сегодня на месте пожара ещё ощущается стойкий запах гари. На месте ЧП работают аварийные бригады "Мосгаз", а также коммунальные службы района Замоскворечье, сотрудники которых занимаются разбором и вывозом сгоревших конструкций.
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