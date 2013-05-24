Выставка современных икон открылась в тихвинском краеведческом музее

Автор: Leobr Дата публикации: 06.07 20:44

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Сегодня в "Казённых кельях" - зале ТИМАХМ (Тихвинского историко-мемориального и архитектурно-художественного музея) открылась выставка "Семья - малая церковь". Основе её - современные иконы иконописной школы "Преображение" из Санкт-Петербурга, удачно дополненные экспонатами из фондов музея. Как планируется, выставка икон будет показана и в других городах Ленинградской области - но вряд ли будет размещена в подобном помещении - многовековых монастырских кельях. И совсем рядом - художественные работы юных тихвинцев https://youtu.be/-L_yV4Qm87k это тоже подарок к празднику 9 июля - День явления в 1383 году Иконы Тихвинской божьей матери.