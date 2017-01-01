Иностранные болельщики сыграли в футбол в центре столицы
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 22:01
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- 12
Болельщики в центре столицы в день матча Бразилия-Бельгия на Красной площади и Никольской улице.
- 12
Болельщики в центре столицы в день матча Бразилия-Бельгия на Красной площади и Никольской улице.
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