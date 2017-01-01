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Иностранные болельщики сыграли в футбол в центре столицы

Автор:
Max_019
Дата публикации:
22:01
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Болельщики в центре столицы в день матча Бразилия-Бельгия на Красной площади и Никольской улице.

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