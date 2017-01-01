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Мотоциклист пострадал в ДТП на улице Бестужевых в Москве

Автор:
Max_019
Дата публикации:
06.07 23:11
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Вечером 6 июля на северо-востоке столицы произошло ДТП. На улице Бестужевых, у дома 21, столкнулись автомобиль "Мерседес" и мотоцикл. Автомобиль двигался по улице Бестужевых в направлении Северного бульвара. Мотоциклист двигался навстречу. У дома 21 водитель легкового автомобиля начал совершать левый поворот во двор и не уступил дорогу мотоциклисту. Произошло столкновение. Мотоциклист получил различные травмы и был госпитализирован в больницу прибывшей на место ДТП бригадой Скорой помощи. Из мотоцикла произошла утечка топлива. Для его смыва были вызваны пожарные. В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ДПС.

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