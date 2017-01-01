Сразу 2 цветка легендарной виктории амазонской распустились в "Аптекарском огороде" Москвы

Автор: Uwis Дата публикации: 06.07 23:35

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В первый вечер крупный белый цветок женского пола привлекает насекомых-опылителей сильным ароматом ананаса, а затем закрывает их внутри на сутки. На вторую ночь цветок — уже пурпурный, мужского пола и без запаха — снова полностью раскрывается, чтобы выпустить насекомое с пыльцой, которое отправляется на поиски белого цветка на другом экземпляре виктории. Затем бутон закрывается навечно. Несмотря на видимую нежность, снизу лист виктории вооружён громадными шипами, оберегающими викторию от любителей полакомиться сочной растительностью.