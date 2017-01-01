Мотоциклист сбил пешехода на Варшавском шоссе в Москве

Автор: denis947 Дата публикации: 06.07 23:31

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На юге Москвы в ДТП пострадал пешеход. Мотоциклист двигался по дублеру Варшавского шоссе в сторону области. В районе пересечения с улицей Красного Маяка женщина-пешеход решила перебежать проезжую часть на красный сигнал светофора и попала под мотоцикл. В результате аварии женщину откинуло в сторону на несколько метров, а мотоциклист упал на асфальт. Женщина пешеход получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована в больницу, водитель мотоцикла серьезно не пострадал. На месте аварии работают оперативные службы города.