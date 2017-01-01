Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 6 июля 2018 года
- Автор:
- MR_Дмитрий
- Дата публикации:
- 06.07 22:17
-
- 13
В программу, показанную в эфире 6 июля, вошли кадры о том, как туристы столкнулись с медведем в лесу в Канаде.
Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.
Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
- 13
Ещё
67
06.07 13:51 | MR_Дмитрий
81
05.07 17:17 | MR_Дмитрий
76
05.07 13:55 | MR_Дмитрий
Комментарии (0)