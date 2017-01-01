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В ДТП в подмосковном Серпухове попали три автомобиля (камера наблюдения)

Автор:
serpvideo.ru
Дата публикации:
02:14
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Один автолюбитель на тёмном Audi, а другой на белом BMW почти синхронно выехали за STOP-линию и одновременно рванули на красный.Но один проскочил, а другой врезался в Matiz и отшвырнул его в переднее крыло стоящего у светофора автомобиля. Позже виновник уехал своим ходом, а Matiz вытолкали руками владельцы.

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