В ДТП в подмосковном Серпухове попали три автомобиля (камера наблюдения)
- Автор:
- serpvideo.ru
- Дата публикации:
- 02:14
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- 28
Один автолюбитель на тёмном Audi, а другой на белом BMW почти синхронно выехали за STOP-линию и одновременно рванули на красный.Но один проскочил, а другой врезался в Matiz и отшвырнул его в переднее крыло стоящего у светофора автомобиля. Позже виновник уехал своим ходом, а Matiz вытолкали руками владельцы.
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