В ДТП в подмосковном Серпухове попали три автомобиля (камера наблюдения)

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Один автолюбитель на тёмном Audi, а другой на белом BMW почти синхронно выехали за STOP-линию и одновременно рванули на красный.Но один проскочил, а другой врезался в Matiz и отшвырнул его в переднее крыло стоящего у светофора автомобиля. Позже виновник уехал своим ходом, а Matiz вытолкали руками владельцы.