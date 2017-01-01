Арт-объект, посвященный футболу, установили в парке "Кузьминки"
- Автор:
- alextsaryev99
- Дата публикации:
- 11:57
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- 38
Арт-объект в честь выхода сборной России в 1/4 финала установили в парке "Кузьминки".
- 38
Арт-объект в честь выхода сборной России в 1/4 финала установили в парке "Кузьминки".
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