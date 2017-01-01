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Арт-объект, посвященный футболу, установили в парке "Кузьминки"

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
11:57
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Арт-объект в честь выхода сборной России в 1/4 финала установили в парке "Кузьминки".

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