s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Павильон «Мажлис Катар» и мультимедийный музей «Qatar Elements» открылись в Парке Горького

Павильон «Мажлис Катар» и мультимедийный музей «Qatar Elements» открылись в Парке Горького

Автор:
Uwis
Дата публикации:
14:55
  • 21
  • 1

Открытие павильона «Мажлис Катар» и мультимедийного музея «Qatar Elements» в Парке Горького.

  • 21
  • 1

Комментарии (1)

  • MR_Denis
    17:58
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 16:57 https://www.mskagency.ru/materials/2797022 7.07.18. Ссылка на портал добавлена.
Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

31 0
14:56 | Uwis
В парке «Музеон» проходит ежегодный праздник «Папа Фест»
53 2
20.06 22:15 | Uwis
В Парке Горького завершаются приготовления к Московскому выпускному - 2018