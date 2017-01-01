Павильон «Мажлис Катар» и мультимедийный музей «Qatar Elements» открылись в Парке Горького
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 14:55
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- 21
Открытие павильона «Мажлис Катар» и мультимедийного музея «Qatar Elements» в Парке Горького.
- 21
Открытие павильона «Мажлис Катар» и мультимедийного музея «Qatar Elements» в Парке Горького.
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