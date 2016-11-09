s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Кот Феликс из Владимирской области предсказал победу в матче Россия - Хорватия

Кот Феликс из Владимирской области предсказал победу в матче Россия - Хорватия

Автор:
Volodarka
Дата публикации:
18:11
  • 8
  • 0

Умный кот Феликс предсказал победу в предстоящем матче между Россией и Хорватией.

  • 8
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

44 0
00:18 | denis947
Уборочную технику в центре Москвы украсили футбольными мячами
197 0
15.05 22:36 | Аноним
На Александровской городской свалке ядовитый фильтрат сливается в ручей
111 0
25.06 14:19 | artem_firsov
Кошка Панитта предсказала результаты матча Россия-Уругвай
164 1
09.11.2016 13:03 | bebeinvierno
Домашние коты из Иркутска предсказывают победу Трампа на выборах президента США