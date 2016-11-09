Кот Феликс из Владимирской области предсказал победу в матче Россия - Хорватия
- Автор:
- Volodarka
- Дата публикации:
- 18:11
-
- 8
Умный кот Феликс предсказал победу в предстоящем матче между Россией и Хорватией.
- 8
Ещё
197
15.05 22:36 | Аноним
Умный кот Феликс предсказал победу в предстоящем матче между Россией и Хорватией.
Мобильный репортер принимает репортажи, в которых есть хотя бы одно фото или видео. К сожалению, Вы пока не добавили ни одного.
Чтобы добавить видео или фото к репортажу нажмите кнопку "Файлы", которая находится в нижней части формы создания репортажа.
Комментарии (0)